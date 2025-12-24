لبنان..صدور كتاب «رحلة حياة» عن دار المحجّة البيضاء لمؤلفه الدكتور الشيخ يوسف عمرو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا كتاب «رحلة حياة» لسماحة القاضي الدكتور الشيخ يوسف عمرو عن دار المحجّة البيضاء، بحجمٍ كبير، الجزء الأول والثاني قدّم له البروفسور عاطف عواد، وأعدّته الإعلامية فريال خوري موسى.

وقد أهدى القاضي عمرو هذا العمل إلى عظماء الإنسانيّة: النبيّ محمد (ص)، والسيّد المسيح (ع)، والإمام علي (ع).

واعتبر البروفسور عواد أنّ القاضي يوسف عمرو نذر حياته لخدمة مجتمعه اللبناني، فكان الباحث والمؤرّخ والمفكّر والناقد والإنسان، وصاحب أكثر من أربعين مؤلَّفًا تخطّت حدود الوطن، إضافةً إلى باعه الطويل في العمل الخيريّ والإنسانيّ، الذي لم يميّز فيه بين أبناء الوطن الواحد، فكانت بصماته واضحة في منطقة جبيل خاصّة ولبنان عامّة.

ولفت إلى أنّ هذا الكتاب، الذي يندرج ضمن الموسوعيّة اليوسفيّة، يهدف من خلاله القاضي عمرو إلى إضاءة العتمات المظلِلة، ومحاربة الجهل والتخلّف، وبثّ الوعي والمعرفة في المجتمع.

بدوره، وصف سماحة الشيخ حسين شحادة القاضي يوسف عمرو بأنّه علامة في الحوار، بعقله النقديّ الواسع، مشيرًا إلى حرصه الدائم على احترام الآراء المختلفة، وقبول الاختلاف، ونبذ التعصّب الدينيّ والسياسيّ، وسعيه إلى بناء ثقافة التسامح، ونشر رسالة العيش المشترك مؤكدا ان القاضي عمرو استحضر في كتاباته مواقف أئمّة أهل البيت (ع) ودورهم التاريخيّ والاستثنائيّ في حفظ الوحدة الإسلاميّة، مركّزًا على نقاط الالتقاء والمشتركات بين الطوائف لمواجهة الفتن والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.

كما أشار إلى أنّ القاضي عمرو أسّس وساهم في العديد من المشاريع الخيريّة والثقافيّة والاجتماعيّة، مؤكدًا في فكره وممارساته على دور المرأة المحوريّ في بناء الأسرة والمجتمع.

