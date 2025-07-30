عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـبحضور حاشد من أهالي بلدة طيردبا والقرى المجاورة تقدمتهم فعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء، عرض العمل المسرحي "أولي البصيرة" في أجواء شهادة الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه.



المسرحية التي تقدمها فرقة الرضوان للأعمال الفنية، تعرض سنوياً وتحمل في كل عام رسالة مختلفة عن سابقاتها، تنطلق من الواقع الذي نعيشه، وحملت هذا العام إضافة إلى ربطها الدائم ما بين المقاومة في لبنان وثورة الإمام الحسين في كربلاء، قضية الانتصار على العدو الصهيوني في معركتي الإسناد وأولي البأس، بعيداً عن المعتقدات والقياسات المادية للمعركة ونتائجها.



وتخلل العمل المسرحي أيضاً، لطميات من وحي المناسبة قدمها الرادود يوسف سعد، وتفاعل معها الحاضرين برفع صور شهداء المقاومة الإسلامية الذين يشكّلون الامتداد الواقعي لشهداء كربلاء.

عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية عرض مسرحية "أولي البصيرة" في بلدة طيردبا الجنوبية