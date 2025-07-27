بيان تعزية الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إثر وفاة آية الله نعيم آبادي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) "آية الله رضا رمضاني" بيانا عزى فيه بوفاة ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة و الممثل السابق للولي الفقيه في محافظة هرمزكان آية الله "غلامعلي نعيم آبادي".

فيما يلي نص بيان تعزية سماحته:

بسم‌ الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى بلغنا نبأ رحيل العالم المجاهد آية الله نعيم آبادي طاب ثراه، فكان رحمه الله من المجاهدين الذين لا يعرفون السئم والملل في مواجهة الحكم الظالم للشاه المقبور المصطحبين للإمام الراحل (ره)، كما وقد أدى واجبه بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في مختلف المهام والمسؤوليات في مسار تحقيق مبادئ الثورة الإسلامية وتوجيهات القيادة (دام ظله الوارف)، فكان أول إمام جمعة لمدينة دامغان، وممثل أهالي محافظتي هرمزكان وطهران في مجلس خبراء القيادة، وممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان، وإمام جمعة بندرعباس، وقد قدم خدمات عديدة في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسة للشعب والنظام الإسلامي المقدس.

وقد كان هذا العالم الخلوق رضوان عليه له جهود ملحوظة في التدريس والتأليف ونشر معارف القرآن وأهل البيت عليهم السلام وتبينهما، مقدماً خدمات قيمة.

إذ أقدم خالص العزاء برحيل هذا العالم المخلص إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية المعظم (دام ظله الوارف) وجميع أعضاء مجلس خبراء القيادة المبجلين وفضلاء الحوزة والجامعات خاصة بيته المكرم ومحبي هذا الفقيد السعيد.

وفي هذه الأيام ألا وهي أيام عزاء سيد الشهداء، ابتهل إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر الله، وأن يحشره مع مواليه، وأن يلهم ذويه المفجعين بفقده الصبر والسلوان والأجر الجزيل

.........

انتهى/ 278