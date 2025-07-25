آية الله اليعقوبي يُشيد بجهود خدمة زوار الأربعين في الشلامجة وشبجة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل آية الله الشيخ محمد اليعقوبي بمكتبه في مدينة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، وفود عدد من مواكب خدمة زوار الإمام الحسين (ع).



وذكر بيان لمكتبه أن “الوفد، ضم كادر موكب خدمة زوار الإمام الحسين (ع) العامل في منفذ الشلامچة الحدودي في محافظة البصرة، إلى جانب كادر موكب أحباب السيدة فاطمة (ع) الذي واكب المسير الحسيني على امتداد الطريق الصحراوي من ناحية شبچة الحدودية، وكذلك كادر مفرزة سيد الشهداء (ع) الطبية”.

وبارك سماحتهُ، “لجميع الكوادر همتهم العالية وتفانيهم في خدمة الزائرين”، مشيداً “بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المواكب، في إنجاح زيارة الأربعين“.

