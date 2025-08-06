تخصیص قطار مجاني لنقل زوار الأربعين إلى حدود الشلامجة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرّح شاهين هاشمي في مقابلة صباح الأربعاء، أنه و لتسهيل وتسريع نقل زوار الأربعين إلى معبر شلامجة الحدودي، سيعمل قطار مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الطريق من محطة سكة حديد خرمشهر إلى شلامجة وبالعكس.

وأضاف: في محطة سكة حديد شلامجة، تم التخطيط لوسائل راحة مثل موكب وغرفة تبريد لاستقبال وخدمة الزوار حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة المجانية دون قلق.

وأضاف هاشمي أيضًا: سيتم تعديل جدول قطار السكة الحديد بناءً على عدد الزوار الذين يزورون المحطة.

وأكد محافظ خرمشهر: يجب أن يكون لدى الزوار جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل لمغادرة البلاد.

وتستضيف محافظة خوزستان، التي تضم محطتين دوليتين هما شلامجة وجذابة، ملايين الزوار الأربعينيين كل عام الذين يعبرون هذه الحدود لزيارة المراقد المقدسة في العراق.

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