حماس تطالب أحرار العالم للمشاركة في أوسع حراك لكسر الحصار وانهاء المجاعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد القادمات، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة في قطاع غزة

ووجهت حركة حماس نداء إلى الأحرار في العالم وإلى الضمائر الحية، وذلك في ظل تصاعد جريمة التجويع والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الناس يموتون من الجوع وسوء التغذية، وتُسجل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمهات وكبار السن، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أي فعل يرقى لحجم الكارثة.

وقالت حركة حماس: “لتكن الأيام القادمة صرخة مدوية في وجه الاحتلال، وعاراً في جبين الصامتين، ولتنطلق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات وفي الشوارع والجامعات وعبر كل منصة إعلامية”.

وتابعت: “ليهتف العالم كله (أوقفوا جريمة التجويع”، مشددة على أنّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني، لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وتواطؤ غربي وصمت عالمي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ نحو 22 شهرًا أسفرت عن أكثر من 201 ألف شهيد وجريح ومليوني نازح يعانون مستويات غير مسبوقة من الجوع.

