النونو: غزة تواجه إعداما جماعيا.. و"حماس" تبحث سبل إنهاء العدوان عبر الوسطاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تصريحات صحفية يوم الإثنين، ناشد النونو الأمتين الإسلامية والعربية باتخاذ موقف صريح إزاء ما يجري من قتل لأطفال غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لإدخال الطعام إلى سكان القطاع المحاصرين.

وأكد أن "حماس" تتعاطى بإيجابية وسرعة مع الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان، مشيرا إلى أن الحركة تناقش مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الحرب المستمرة على غزة.

زفي ذات السياق أفاد مصدر لـ"تايمز أوف إسرائيل" بأن مفاوضي "حماس" بالدوحة لم يتمكنوا من الوصول إلى قادة الحركة بغزة منذ الأسبوع الماضي، مما حال دون تقدم مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع.

هذا وقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي خرائط محدثة تظهر إعادة انتشارها المقترحة لقواتها خلال الهدنة التي تستمر 60 يوما.

وأثارت الخرائط تفاؤل الوسطاء بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، إذ توقعوا تراجع إسرائيل عن مطالبها السابقة بالبقاء في السيطرة على مساحات أكبر من أراضي غزة، وفقا لما ذكره دبلوماسيون عرب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آنذاك،

لكن مداولات حماس بشأن الاقتراح الإسرائيلي المُحدث استمرت منذ يوم الخميس دون رد، حسبما أفاد المصدر أمس الاثنين، معربا عن أسفه للخسائر اليومية في أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة خلال هذه الفترة.

ومع فشل المحادثات في تحقيق اختراق، بدأت القوات الإسرائيلية أمس الاثنين عمليات برية في منطقة دير البلح، وهي واحدة من الأماكن القليلة في القطاع التي لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي حتى الآن بقوات برية لاعتقاده أن "حماس" تحتجز رهائن هناك، على الرغم من أنه شن غارات جوية على المدينة.