بيان من حركة "حماس" عن المعاناة المتفاقمة في غزة ومضيها للوصول لاتفاق "مشرّف" لوقف إطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان صادر عن "حماس": "في الوقت الذي يمعن فيه العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا الأبيّ في قطاع غزة، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نبذل كل جهودنا وطاقاتنا على مدار الساعة لإنهاء هذه المعاناة المتفاقمة، وهو ما يشكّل أولوية قصوى لقيادة الحركة في تحرّكها المتواصل مع الوسطاء، والدول، وكافة الجهات المعنية، من أجل وقف المجاعة ووقف هذه الحرب الإجرامية".

وأضاف البيان: "وإذ ندرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا، في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكّن من فرضها على طاولة المفاوضات، فإننا نؤكد أننا ماضون بمسؤولية وعقلانية، وبأقصى سرعة ممكنة، في استكمال مشاوراتنا واتصالاتنا مع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة".

هذا وتشهد المستشفيات في قطاع غزة تزايدا في حالات فقدان الوعي بين المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وذلك جراء الجوع المتفشي في مختلف المناطق المحاصرة.

كما أصدرت 25 دولة بيانا طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية "برفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى قطاع غزة فورا".

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ذكر موقع "أكسيوس" أمس الأحد أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر ما زالت تنتظر رد حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة الذي قُدّم الأسبوع الماضي".

وجاء في تقرير "أكسيوس" أن "مسؤولي "حماس" في الدوحة يميلون إلى دعم المقترح، لكن لا يوجد رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة"

وأشار "أكسيوس"، نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين يضغطون على حماس لتقديم رد.