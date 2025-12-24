حيفا.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل "بابا نويل" خلال احتفال بعيد الميلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أثارت هذه الحادثة، مساء الاثنين الماضي، جدلا واسعا بعد اقتحام حفل عيد الميلاد بحي وادي النسناس بمدينة حيفا، ووفقا لشهود عيان ورواة الحادثة، جاء التدخل الأمني استجابة لشكوى تقدم بها سكان حول "ضوضاء" ناتجة عن العرض الموسيقي.

وقال غسان حرب، والد أحد الشبان المتأثرين: "كان الاحتفال تربويا ضمن فعاليات مدرسية، وطلبت الشرطة منا خفض صوت الموسيقى لأنهم ينوون إعادة فتح الشارع الذي كان مغلقا مؤقتا للفعالية".

وأضاف: "استجبنا فورا وخفضنا الصوت، بل حتى أوقفناه تماما. عندها غادر الحضور المركز وانتقلوا إلى مستديرة تبعد نحو 50 مترا، حيث استمروا في الرقص والاحتفال بشكل سلمي. لكن الشرطة عادت وهاجمتهم، واعتدت على أحد الشبان، فتدخل الحاضرون دفاعا عنه، فتم اعتقال عدد منهم".

وأشار حرب إلى أن أحد المعتقلين - وهو يحمل الجنسية السويدية ويعيش خارج البلاد - كان قد وصل إسرائيل مؤخرا لإنجاز إجراءات سفر ابنته، وقد تعرّض لإصابة في كتفه جراء الاعتداء.

وقال: "عندما عارضنا سلوك الشرطة، اعتبروا ذلك استفزازا وعمدوا إلى الاعتقال. ونحن عازمون على متابعة القضية قانونيا".

وبحسب شهود، قامت الشرطة أيضا بتدمير معدات الصوت والموسيقى في المركز الثقافي خلال اقتحامها، رغم استجابة المنظمين لطلب خفض الصوت.