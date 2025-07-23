وكالة "أبنا" ذات هوية إيمانية على المستوى العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في زيارة لمسؤول وكالة أبنا حسن صدرائي عارف إلى محافظة فارس التقى فيها بالمدير العام للإرشاد الإسلامي لهذه المحافظة مهدي رنجبر، وكان محور هذا اللقاء هو مناقشة مكانة وسائل الإعلام في تبيين هوية الثقافة الإيرانية ودور وكالة أبنا في توسيع الدبلوماسية الإعلامية للجمهورية الإسلامية.

وأشار رنجبر إلى تطور دور وسائل الإعلام في العصر الراهن، وصرح: في الماضي، كانت السرعة في نشر الخبر هي القضية المهمة، لكن اليوم يعد رفع مستوى جودة محتوى الخبر هو الذي يحدد تأثير الإعلام على المستوى العالمي. لحسن الحظ، استطاعت وكالة أنبا للأنباء أن تتألق في الساحات الدولية، وذلك بفضل إنتاج تقارير دقيقة وذات أصالة، حيث عرضت صورة موثوقة عن إيران الإسلامية.

محافظة فارس؛ رمز التعايش للتاريخ والمعنوية

وأشار مهدي رنجبر إلى المكانة الفريدة لمحافظة فارس، وصرح: إن محافظة فارس كانت تعرف دائمًا في تاريخ إيران بمهد الدين والفن والملحمة، و وجود ثالث حرم لأهل البيت (ع) وهو مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)، في هذه المحافظة إلى جانب المعالم الأثرية، يكشف عن تلاقي الهوية الدينية والوطنية في هذه المنطقة من إيران.

وأكد دراسة المفاخر الثقافية في إيران، وأضاف: هناك شخصيات كحافظ وسعدي وملا صدرا يحظون بمكانة عالمية، ويمكن تقديم دراسة جديدة حول هذه الشخصيات، حتى يتم تثبيت المكانة الثقافية لإيران في الأدب والحكمة والعرفان العالمي.

الإعلام؛ السفير الثقافي لإيران

وفي ختام هذا اللقاء، تم تأكيد دور وسائل الإعلام كعضد ناعم للقوة الوطنية. إن وكالة أبنا للأنباء تمكنت من تحقيق مسار ناجح في الدبلوماسية الإعلامية للبلاد، وذلك من خلال الالتزام بالقيم الثقافية، وإنتاج محتوى بعدة من اللغات، والسعي للحفاظ على الأصالة الإيرانية، وهو مسار واضح وجلي في التعريف بهوية إيران الحقيقية على المستوى العالمي.

وفي الختام، أهدى مسؤول "وكالة أبنا" فصّ من حجر قبر سيد الشهداء عليه السلام المبارك إلى المدير العام للإرشاد الإسلامي في محافظة فارس السيد مهدي رنجبر، كما أهدى أيضا المدير العام للإرشاد الإسلامي في محافظة فارس كتاب النهضة في الشيراز إلى مدير ومسؤول وكالة أبنا.

انتهى/ 278