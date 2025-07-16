دولة الاحتلال تقصف قيادة الشرطة في مدينة السويداء السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على مواقع وتجمعات للأمن السوري في السويداء ومحيطها، وسط أنباء عن طلب أميركي لإسرائيل بوقف هجماتها على الجيش السوري في جنوب سوريا.

وكان مراسل الجزيرة قال إن غارات إسرائيلية أدت إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن السورية. وقد استهدفت إحدى الغارات قيادة الشرطة في مدينة السويداء.

كما بثّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد قال إنها للغارات التي شُنت صباح الثلاثاء مستهدفة مواقع في محافظتي السويداء وريف درعا جنوبي البلاد.

وأظهرت تلك المشاهد استهداف آليات عسكرية ومواقع لقوات الأمن السوري.

طلب أميركي لإسرائيل

هذا، ونقل موقع أكسيوس الإخباري -أمس الثلاثاء- عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وأضاف المصدر الأميركي أن إسرائيل وعدت واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري بدءا من مساء أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، قد أمرا الجيش بشن هجوم على قوات النظام السوري في السويداء، وعلى الأسلحة التي تم إدخالها إلى المحافظة.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء واستمرار مناقشات التكامل البناءة.

وأضاف -في تغريدة على منصة إكس- أن الاشتباكات الأخيرة في السويداء تبعث على القلق من جميع الجهات، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى للتوصل إلى حل سلمي وشامل يراعي مصالح الدروز والقبائل البدوية والحكومة السورية والقوات الإسرائيلية.

استمرار الاشتباكات

من جانب آخر، أعلنت الداخلية السورية استمرار الاشتباكات في بعض أحياء مدينة السويداء في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان السويداء، لاستعادة الاستقرار.

وأوضحت الداخلية السورية أنها تمكنت سابقا من طرد من وصفتهم بالخارجين عن القانون من مركز مدينة السويداء، وتأمين المدنيين، وإعادة الاستقرار إلى المدينة.

وذكرت الداخلية السورية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية دعما لتلك المجموعات، واستهدفت مواقع انتشار القوات الأمنية والعسكرية، وهذا أسفر عن مقتل عدد من أفراد قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.

.....................

انتهى / 323