واشنطن بوست: ضربة إسرائيلية تعرقل تدخل قوات النظام السوري لوقف اقتتال السويداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أن الضربة العسكرية التي نفذتها قوات نظام الاحتلال الإسرائيلي ضد رتل عسكري تابع للنظام السوري الجديد، أدت إلى "إيقاف" القوات التي كانت متجهة إلى المنطقة بهدف إيقاف الاقتتال الأهلي

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "القوات التابعة للنظام السوري الجديد كانت في طريقها إلى مناطق جنوب سوريا للسيطرة على الوضع الأمني وإيقاف الاقتتال الأهلي الذي وقع بين الدروز وقبائل البدو العربية في منطقة السويداء ومحيطها، موضحة أن "القوات الإسرائيلية استهدفت القوات السورية التي كانت في طريقها لتأمين الأوضاع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "النظام الإسرائيلي لم يعلن عن أسباب استهداف قوات النظام السوري الجديد، في الوقت الذي ترك فيه الاقتتال بين الدروز والبدو القريب من مواقع قواته"، مشددة على أن "الاشتباكات بين الطرفين ما تزال مستمرة حتى اللحظة نتيجة لـ"عجز" القوات السورية عن الوصول إلى مناطق النزاع"، بحسب وصفها.

.....................

انتهى / 323