مقتل وإصابة 1300 شخص في اشتباكات مجموعات مسلحة بالسويداء السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين بسقوط 30 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين، في اشتباكات بين مجموعات محلية مسلحة، اندلعت في حي المقوس شرقي محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وفي تعليق رسمي، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الدولة "لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق"، محذرا من محاولات إيقاع الفتنة.

ودعا المحافظ جميع الأطراف إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، في ظل التوتر الأمني في المنطقة.

من جهتها، أوردت الإخبارية السورية عن العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي، أن ما يجري مرتبط بتداعيات حادثة سلب وقعت على طريق دمشق-السويداء، استهدفت أحد العاملين في القطاع التجاري، وتبعتها عمليات خطف متبادل، مما أدى إلى انفجار الوضع الأمني.

وأضاف الحريري أن الوضع في محيط حي المقوس قيد المتابعة، وهناك جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر، وتعزيز السلم الأهلي.

وأكدت أن الجهود المحلية والأمنية مستمرة لاحتواء الموقف، في ظل دعوات رسمية وشعبية لتفادي انزلاق المحافظة نحو موجة أوسع من العنف.

