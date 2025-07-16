المنذرية معبر رسمي لاستقبال الإيرانيين.. ديالى تُكمل استعداداتها لزيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد مجلس محافظة ديالى، استكمال الخطة الخاصة بزيارة الأربعين، فيما أشار إلى أن معبر المنذرية الحدودي سيكون من بين المعابر التي ستستقبل الزوار القادمين من إيران ودول إسلامية أخرى.

وقال عضو المجلس رعد التميمي، إن "اللجنة المركزية المشرفة على إدارة زيارة الأربعين في ديالى عقدت اجتماعاً موسعاً مع كافة القيادات الأمنية والتشكيلات الساندة، وجرى خلاله منح الضوء الأخضر للمباشرة بتنفيذ الخطة بعد استكمال المحاور السبعة الرئيسية".

وأضاف التميمي، أن "الخطة تبدأ من معبر المنذرية الحدودي شرق المحافظة، مروراً بمسار الزائرين وصولاً إلى آخر نقطة فاصلة بين ديالى وبغداد، باتجاه العتبات المقدسة في كربلاء".

وأشار إلى أن "معبر المنذرية سيكون من المعابر الحدودية التي ستستقبل الزوار القادمين من إيران وغيرها من الدول الإسلامية"، مبيناً أن "التقديرات تشير إلى دخول ما بين 500 إلى 700 ألف زائر، وقد يتجاوز العدد هذا التوقع".

وأوضح التميمي، أن "هناك خطة مركزية تم إعدادها لتأمين حركة الزوار وتفويجهم من الحدود إلى النقاط الفاصلة مع بغداد، ومن ثم إلى كربلاء"، مشدداً على أن "الوضع الأمني في ديالى مستقر، ولا توجد أي تهديدات أو تحديات مباشرة تعيق تنفيذ خطة الزيارة".

وتعد زيارة الأربعين واحدة من أكبر المناسبات الدينية في العالم، حيث يشارك فيها ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع). وتكتسب محافظة ديالى أهمية خاصة في هذا السياق لكونها بوابة حدودية شرقية، تشكل معبرًا حيويًا لحركة الزوار القادمين من إيران وعدد من الدول الإسلامية عبر منفذ المنذرية الحدودي.

يمثل معبر المنذرية نقطة استراتيجية على خريطة الزيارات المليونية، وقد شهد خلال السنوات الماضية تزايداً مطّرداً في أعداد الزائرين، ما دفع الجهات الأمنية والخدمية في ديالى إلى تطوير خطط استباقية لتأمين الزوار وتسهيل عملية تفويجهم باتجاه العتبات المقدسة في كربلاء.

وتشمل هذه الخطط تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، إضافة إلى إنشاء مفارز طبية ومراكز إرشادية وخدمية على طول طريق الزائرين.

