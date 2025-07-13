آية الله الأعرافي يشيد بدور المبلّغين في تعزيز الصمود الوطني ومواجهة الحرب الهجينة وترسيخ القيم العاشورائية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار الجهود التبليغية المباركة خلال شهر المحرم، أصدر سماحة آية الله علي رضا الأعرافي مدير الحوزات العلمية بيانًا وجّه فيه شكره وتقديره للمبلّغين في الحوزة الذين أدّوا رسالتهم في إحياء قيم النهضة الحسينية الخالدة.

وأكّد سماحته في بيانه على أنَّ "غاية التفقّه هي إنذار القوم"، كما أشاد بدور المبلّغين في تعزيز الصمود الوطني ومواجهة الحرب الهجينة عبر أساليب دعوية مبتكرة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا)

لطالما كان تراث عاشوراء الأحمر والنهضة الحسينية العظيمة ينبوعًا متفجرًا لليقظة والبصيرة والمقاومة عبر التاريخ. فشهر المحرم ليس محطة بارزة في التقويم الشيعي فحسب، بل هو فرصة فريدة لإحياء القيم الإسلامية الخالدة والوقوف في وجه الظلم وكشف الحقائق.

وفي ظل الظروف الحرجة الراهنة، حيث يشن الأعداء حربًا شاملة على جميع الجبهات ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيراني المقدس، يتجلى بوضوح أكثر من أي وقت مضى الارتباط الوثيق بين مفاهيم عاشوراء والجهاد في سبيل الحق وجهاد التبيين. كما أنّ أيام المحرم تُعد منصةً مثاليةً لتنوير الرأي العام وتعزيز روح الصمود في مواجهة الهجمات الثقافية والإعلامية، استجابةً لأمر القائد الأعلى (مدّ ظله الوارف) بضرورة جهاد التبيين، وتوعية المجتمع، والبلاغ المبين.

وفي هذا الصدد، فممّا يستحق الثناء والتقدير انطلاق مجموعة كبيرة من نخب الحوزة العلمية ومواهبها الواعدة الذين أدركوا أهمية الدعوة وفهموا حقاً أن غاية التفقه إنذار القوم، فانضموا إلى فرق التبليغ واستخدموا أساليب دعوية مبتكرة لتحييد الحرب الهجينة التي يشنها العدو.

إنني أعرب عن تقديري العميق لجهود جميع الدعاة الحوزويين، ولا سيما نخبة الحوزة ومواهبها البارزة، الذين أدركوا متطلبات المرحلة وأسهموا في بثّ الأمل في المجتمع وبيان الصلة العميقة بين صمود الشعب الإيراني ونهضة عاشوراء الحمراء. كما أتقدم بالشكر لجميع القائمين على هذه المبادرة المباركة في "مقر البلاغ المبين للحرب الهجينة" و"نيابة التبليغ والشؤون الثقافية" و"مكتب شؤون النخب والمواهب الواعدة". وأتمنى أن تستمر هذه الجهود القيمة في المواسم التبليغية المقبلة، وأن يصبح "التبليغ" الأولويةَ الأولى للحوزة العلمية كما أكّد عليه سماحة القائد (مدّ ظله العالي) في رسالته القيمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في قم وفي كلماته الأخرى.

علي رضا الأعرافي

مدير الحوزات العلمية في إيران

