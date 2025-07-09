إطلاق باقة من النشاطات الرقمية الخاصة بشهر المحرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، باقة من النشاطات الرقمية الخاصة بشهر المحرم 1447هـ، في إطار السعي إلى إحياء الشعائر الحسينية بأساليب عصرية ومحتوى هادف.

وقال مدير مركز القمر للإعلام الرقمي التابع للقسم، الشيخ حسين الترابي: إنّ "الأنشطة تتضمن إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة التي تبيّن مضامين عاشورائية ذات بعد تربوي وعقائدي، إلى جانب فيديوهات تقديمية تُحاكي قصصًا لشخصيات من واقعة الطف؛ لتسليط الضوء على العِبر والدروس المستلهمة منها".

وأضاف، أنّ "الأنشطة تشمل تصاميم موشن جرافيك تحاكي المناسبة، فضلًا عن إنتاج مقاطع مرئية قصيرة تستعرض سِير عدد من العلماء الربانيين في أيام عاشوراء، وتقديم فيديو يومي يسلط الضوء على الحكم القانوني لما حدث في كربلاء في العشرة الأولى من المحرم وما وبعدها، في محاولة لربط الحدث الحسيني بالواقع القانوني والاجتماعي المعاصر".

وتأتي هذه الأنشطة ضمن استراتيجية المركز في استعمال الوسائط الرقمية الحديثة لنشر الرسالة الحسينية الخالدة، وتوسيع دائرة التأثير التربوي والمعرفي لشهر المحرم الحرام، مع التركيز على الوصول إلى الجيل الرقمي عبر محتوى مرئي احترافي يجمع بين الرسالة والوسيلة.

