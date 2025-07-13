إقامة مراسم«ما رأیت إلا جمیلا» خاصة بالزائرات العربیات في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بجهود مدیریة الزائرین غیر الإیرانیین في العتبة الرضوية المقدسة، أقيمت مراسم « ما رأیت إلا جمیلا» في حرم الإمام الرضا (ع) بحضور نساء عربیات من بلدان مختلفة.

ركز هذا البرنامج على دور السيدة زينب (س) في إيصال رسالة عاشوراء وتعزيز ثقافة المقاومة والبصيرة، وحضره أكثر من 80 امرأة من البحرين والعراق وسوريا ولبنان.

وتخلل هذه المراسم فقرات متنوعة غلب عليها الأجواء العاشورائية والمَلحمية، ولاقت استحساناً كبيراً من المشاركين.

وألقت السیدة تغرید محمد جوني من لبنان کلمة في هذه المراسم، أكدت فیها على أهمية دور السيدة زينب (س) في حفظ رسالة نهضة عاشوراء ونشرها، كما أنشدت السيدة رجاء أم هادي من البحرين أشعارا من وحي المناسبة أضفت أجواءً عاطفية وروحيةً علی المراسم.

تركزت الكلمات والبرامج بشكل رئيسي على ذکر مصائب أهل البيت (ع) بعد واقعة عاشوراء، والخطاب التاريخي للسيدة زينب (س) في الكوفة والشام، ودور المرأة المسلمة في زيادة البصيرة والمقاومة من خلال الاقتداء بعقیلة بني هاشم(س).

إحیاء ذکری يوم دفن شهداء كربلاء

وفي جانب آخر من المراسم، أُقيمت مراسم رثاء وعزاء بمناسبة حلول يوم الثالث عشر من شهر محرم؛ ذكرى دفن الأجساد الطاهرة لشهداء كربلاء بعد ثلاثة أيام من واقعة عاشوراء.

وأقيمت هذه المراسم بهدف تعزيز ثقافة عاشوراء والتأکید علی دور المرأة في إيصال رسالة النهضة الحسينية، وقد لاقت استحساناً وترحیبا من المشاركين.

