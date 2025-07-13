إقامة مراسم قراءة مقتل يوم عاشوراء خاصة بالزائرین غیر الإیرانیین في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت في الحرم الرضوي الشریف مراسم عزاء وقراءة مقتل یوم عاشوراء خاصة بالزائرین والمجاورین العرب.

أقيمت مراسم قراءة مقتل یوم عاشوراء وعزاء خاصة بالزائرین غیر الإیرانیین في الحرم الرضوي الشریف تزامنا مع عزاء محبي أهل البيت (ع) في جميع أنحاء العالم>

في هذه المراسم الروحية، التي أُقيمت بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة في رواق دار الرحمة بالحرم الرضوي الشريف، وفي جوٍّ يملؤه الحزن والأسى، روى الشيخ محمد رضا سيبويه قصة المقتل وحادثة يوم عاشوراء المُفجعة، مستندًا إلى مصادر تاريخية موثوقة، وعند سماع الحضور لمصائب كربلاء الحزینة، هتفوا جمیعا «یا حسین، یا مظلوم».

بعد انتهاء المراسم، استمع الحضور إلى رثاءٍ وذكر لمصيبة سيد الشهداء (ع) بصوتٍ مؤثرٍ وحماسي من رادود أهل البيت (ع)، صلاح الحدادي، و ذرفوا دموع الحزن، ولطموا علی صدورهم حزنًا على مصيبة أبي عبد الله الحسين (ع).

