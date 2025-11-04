آية الله الأعرافي يطالب المحافل الدولية وهيئات حقوق الإنسان بإنقاذ الشعب السوداني المظلوم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر آية الله عليرضا الأعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران، بياناً أدان فيه الجريمة البشعة ضد الشعب السوداني المظلوم، مطالباً المحافل الدولية وهيئات حقوق الإنسان بـ "تبني موقف واضح وفعال إزاء هذه المأساة الإنسانية، بدلاً من الصمت والعجز المخزيين".

وإليكم نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

في أيام تحتاج فيها الأمة الإسلامية إلى الوحدة والتعاطف والعودة إلى المبادئ الإنسانية والإلهية، تأتي الأنباء المروعة عن المذابح الوحشية والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب السوداني المظلوم، مما يجرح قلب كل إنسان حر.

هذه المأساة الدامية، التي تُرتكب بدعم مباشر من الصهيونية الدولية وقوى الاستكبار العالمي، وبمشاركة مُؤسفة من بعض الحكومات في منطقة الخليج الفارسي، تمثّل وجهاً صارخاً لمخططات الأعداء الهادفة إلى تمزيق نسيج الأمّة الإسلامية ونهب ثرواتها وإضعاف صحوتها.

إن الحوزات العلمية وعلماء الإسلام، إذ يُعبِّرون عن إدانتهم القاطعة لهذه الجريمة المروّعة، فإنهم يطالبون شعوب العالم الإسلامي ونُخَبه بعدم السكوت إزاء مثل هذه الكوارث، وأن يدافعوا عن قيم الحرية والكرامة والعدالة في البلدان الإسلامية، من خلال كشف الأيدي الملطّخة لقوى الاستكبار وعملائهم الإقليميين.

وممّا لا ريب فيه أنّ التاريخ لن يغفر الخيانة أو السكوت على الظلم، وأن دماء الأبرياء في السودان، كدماء شهداء غزة واليمن وفلسطين، ستُخصب ثمارَ الصحوة والمقاومة في عموم العالم الإسلامي.

ويُتوقّع من المحافل الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئات حقوق الإنسان أن تتبنى موقفاً واضحاً وفعالاً إزاء هذه المأساة الإنسانية، بدلاً من الصمت والعجز المخزيين.

وفي الختام إذ نقدّم التعازي والمواساة لأهالي الضحايا والشعب السوداني المظلوم، نسأل الله تعالى أن يمنحهم الصبر والنصر والفتح، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من شر الفتن وهيمنة المستكبرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عليرضا الأعرافي

مدير الحوزات العلمية في إيران

13 آبان 1404 هـ.ش (الموافق 4 نوفمبر 2025م)

