إصدار العدد الثالث والثلاثين من مجلة (ردّ الشمس)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العددَ الثالث والثلاثين من مجلة (ردّ الشمس) الفصلية.

ويُشرف على إصدار المجلّة مركزُ تراث الحلّة التابع للقسم، وتُعنى بالتراث الحلّي وتوثيق محطّاته الفكرية والثقافية.

ويأتي العدد استمرارًا لنهج المجلة في تسليط الضوء على الإرث الحضاري والفكري الغني، الذي تتميّز به مدينةُ الحلّة، إذ اشتمل على مجموعةٍ من المواد المتنوّعة في مجالات التاريخ، والأدب، والتراث والفكر، أعدّها نخبةٌ من الباحثين والكتّاب المختصّين.

وجاء هذا العدد حافلًا بملفّاتٍ وبحوث ودراسات تتناول محطّاتٍ مهمّة من تاريخ الحِلّة ومعالمها الدينية والاجتماعية والثقافية، إذ خُصِّص باب المراقد والمزارات للحديث عن مقام نبيّ الله إبراهيم(عليه السلام)، متناولًا أبعاده الدينية وأثره في الوجدان المحلّي والذاكرة التاريخية للمدينة، وتناول باب (معالم حلّية) سوق الصفّارين بوصفه أحد الشواهد الحيّة على الحِرَف التقليدية؛ مستعرضًا تاريخه العريق ودوره في الحياة الاقتصادية، وما يواجهه من تحدّياتٍ في سبيل الحفاظ عليه وصموده أمام مظاهر الاندثار، أمّا باب (محطات حلّية)، فقد توقّف عند مرحلةٍ مفصلية من تاريخ المدينة، عبر بحثٍ وثائقي عن واقع التعليم في الحِلّة إبّان مدة الاحتلال البريطاني؛ موثِّقًا طبيعة المؤسّسات التعليمية آنذاك والتحدّيات التي رافقت نشأتها وتطوّرها.

وتُعدّ مجلّة (ردّ الشمس) من المجلّات الثقافية المهتمّة بتراث مدينة الحلّة، وتستقبل مشاركات الكتّاب والأدباء والمفكّرين، من مقالاتٍ، وبحوث، وقصائد شعرية، ووثائق، وصور تراثية تخصّ المدينة.

