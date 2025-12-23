وزير الخارجية البلجيكي: قرار الكيان الصهيوني إنشاء مستوطنات جديدة غير مقبول

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب بريفو على وسائل التواصل الاجتماعي: "يمثل إعلان المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي بشأن إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية انتهاكا صارخا وغير مقبول للقانون الدولي".

وأشار بريفو إلى أن "هذا القرار يعد معارضة صريحة لحل الدولتين، الذي يبقى الخيار الأفضل والوحيد لضمان الأمن طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وفي السياق ذاته، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.

وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".

وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".

وفي الشهر الجاري، أعلنت حكومة الإحتلال، بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

