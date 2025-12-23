إطلاق المسابقة الثقافية عن ذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، عن إطلاق مسابقتها الثقافية الخاصة بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام).

وستُعلن أسماء الفائزين العشرة مساء يوم الاثنين الموافق 29/12/2025م، على منصات العتبة العباسية المقدسة، ويُشترط في تسلم الجائزة أن يحضر الفائز في حفل ذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، الذي سيُقام في منطقة باب قبلة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025م - 9 رجب الأصب 1447هـ، في الساعة 6:30 مساءً، بعد صلاتي المغرب والعشاء.

في حال تعذر الحضور تكون المراجعة إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العباسية المقدسة، في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية (جنسية أصلية أو جواز سفر).

للمشاركة في المسابقة اضغط هنا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtwY9mzaD0elKBebOeNvu-cVW5rnmPOds02WVerDIrahtRw/viewform

