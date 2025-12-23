العميد شكارجي: صاروخ «فتّاح» اخترق منظومات دفاعية تُقدَّر بملايين الدولارات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال معاون الشؤون الثقافية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد ابوالفضل شكارجي في كلمة له إن أكثر صواريخ منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم هو صاروخ «ثاد» الأميركي، ويُروَّج له على أنه منظومة لا يمكن لأي صاروخ أو قنبلة اختراقها، فيما تتراوح كلفة الصاروخ الواحد منها بين 10 و12 مليون دولار.

وأضاف أنه، رغم ذلك، تمكّنت صواريخ «فتّاح»، التي تُعدّ كلفتها أقل بكثير من كلفة صاروخ واحد من منظومة «ثاد»، من اختراق أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم.

وأوضح أن هذه الصواريخ، خلال حرب الأيام الاثني عشر، أصابت الأراضي المحتلة بدقة عالية، ولم تكن إصابات عشوائية أو طائشة، بل استهدفت بدقة النقاط المحددة سلفًا.

