العتبة الحسينية تنجز کافة الخطط الخاصة بزيارة الأربعين بنجاح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، عن نجاح خطتها الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية الخاصة بزيارة الأربعين.

وقالت الأمانة العامة للعتبة في بيان تلقته "بغداد اليوم":، "بحمد الله تعالى وببركات أهل البيت الأطهار (عليهم السلام)، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من قبل المتولي الشرعي والأمين العام، وبفضل الجهود المباركة التي بذلها جميع من تشرف بخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، نعلن عن نجاح خطة زيارة الأربعين بتفويج ملايين الزائرين والمواكب الحسينية دون حدوث أي خرق أمني، أو نقص في الخدمات، أو حدوث تدافع أو اختناق داخل وخارج المرقد الشريف".

وأكدت "استمرار تقديم خدماتها على مدار الساعة حتى مغادرة آخر زائر مدينة كربلاء المقدسة".

وأوضحت أن "العتبة استنفرت منذ وقت مبكر طاقاتها البشرية والفنية واللوجستية، ووضعت مؤسساتها ومدن الزائرين التابعة لها في حالة جاهزية متواصلة ضمن خطة شاملة امتدت من المنافذ الحدودية والطرق التي يسلكها الزائرون وصولاً إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وبينت أن الخطة شملت عدة محاور بينها تأمين المنطقة بالكامل وإدارة حركة الحشود والمحافظة على انسيابية دخول الزائرين وخروجهم ومعالجة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافية عبر المستشفيات والمراكز الصحية والمفارز الطبية المنتشرة في المحاور وتقديم خدمات الإطعام والإيواء والنقل وتوفير مياه الشرب والاتصالات والإرشاد والمفقودين، وتهيئة الاستراحات والمرافق الصحية وأعمال النظافة".

وأشارت إلى أن "النجاح المتحقق جاء نتيجة استعدادات مبكرة، وتخطيط متواصل، وتراكم للخبرات الميدانية والتنظيمية، فضلاً عن الروح الحسينية التي تحلى بها المنتسبون والمتطوعون".