تقرير مصور/ قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) تستضيف المهرجان السنوي لزائري الأربعين من قارة أفريقيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهدت قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) في العتبة العباسية المقدسة فعاليات المهرجان السنوي لزائري الأربعين من قارة أفريقيا، بمشاركة الزائرين وطلبة العلوم الدينية من عدد من الدول الأفريقية، لإحياء رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) واستذكار الدروس والقيم التي تجسّدها زيارة الأربعين. وقال المشرف على المهرجان، السيد الحسن محمد نهاري من نيجيريا: إنّ العتبة العباسية المقدسة اعتادت على تقديم مختلف أشكال الدعم والخدمة للزائرين، ولا سيّما الوافدين من الدول الأفريقية، مبيّنًا أنّ إقامة المهرجان جاءت بعد موافقة المتولي الشرعي للعتبة المقدسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي على تخصيص قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) لاستضافة فعالياته.