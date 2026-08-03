تقرير مصور/ مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع) في مدينة "ديربورن" بأمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهدت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، مشاركة تُقدَّر بنحو 45 ألف شخص في مسيرة الأربعين السنوية الخاصة بإحياء ذكرى الإمام الحسين، والتي توصف بأنها أكبر مسيرة للأربعين في الولايات المتحدة. وانطلقت المسيرة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية شملت إغلاق عدد من الطرق لتسهيل حركة المشاركين. وشارك في الفعالية أفراد وعائلات من مختلف الولايات الأمريكية، حيث سار المشاركون لمسافات طويلة إحياءً للمناسبة. كما انتشرت عشرات الخيام على طول مسار المسيرة لتقديم المياه والطعام والمشروبات مجانًا للزائرين، في تقليد تطوعي يشارك فيه السكان المحليون وأصحاب المطاعم والجمعيات الخيرية، ويُعد من أبرز مظاهر المناسبة في ديربورن. وتُعرف مدينة ديربورن بأنها تضم واحدة من أكبر الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وتستضيف سنويًا فعاليات دينية وثقافية كبيرة، فيما أصبحت مسيرة الأربعين فيها من أكبر التجمعات الدينية الإسلامية في أمريكا من حيث عدد المشاركين.