كربلاء تعلن عن عدد زوار دخلوا الى المحافظة لأداء زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد مدير إعلام محافظة كربلاء والمتحدث باسمها، إيهاب الخطابي، نحو 22 مليون زائر دخلوا المحافظة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال الخطابي، إن "نحو 22 مليون زائر دخلوا محافظة كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعين، فيما لا يزال ملايين الزائرين موجودين داخل المحافظة ولم يغادروا حتى الآن".

وأضاف أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة نجحت بامتياز"، مبيناً أن "محافظ كربلاء أثنى على جهود جميع الدوائر والمؤسسات، فضلاً عن المحافظات التي أسهمت في إسناد وتنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة".

وفي السياق ذاته، كشف الخطابي أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى محافظة كربلاء لمتابعة أوضاع الزائرين الإيرانيين"، لافتاً إلى أنه "يحل حالياً ضيفاً على محافظ كربلاء".