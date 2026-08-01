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خدمات العتبة العباسیة مستمرة

1 أغسطس 2026 - 16:10
رمز الخبر: 1847519
خدمات العتبة العباسیة مستمرة

ضاعفت شعبة خدام السادة في العتبة الشريفة العباسیة خدماتها المقدمة لزوار الأربعين في اليوم الخامس عشر من شهر صفر.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضاعفت شعبة خدام السادة في العتبة العباسیة  خدماتها المقدمة لزوار الأربعين في الخامس عشر من شهر صفر.

وصرح السيد منتظر آل ضياء الدين من الشعبة بأن موظفيها ضاعفوا جهودهم لتقديم الخدمات لزوار الأربعين من خلال موكب باب القبلة في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وذلك تزامناً مع تزايد أعداد الزوار إلى مدينة كربلاء.

وأضاف أن هذه الخدمات تشمل توزيع المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى خدمات أخرى تُسهم في تلبية احتياجات زوار زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام).

وتُعد هذه الخدمات جزءاً من خطة الخدمة التي أعدتها شعبة خدام السادة لتلبية جميع احتياجات الزوار وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

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انتهی/

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