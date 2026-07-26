العتبة العباسیة تعزز جاهزيته الطبية للأربعين بعيادة متنقلة و10 سيارات إسعاف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عززت إدارة الشؤون الطبية في العتبة العباسیة قدراتها الطبية والميدانية في مجال الطوارئ، بالتعاون مع إدارة العمليات وخدمات الطوارئ الطبية بوزارة الصحة، وذلك في إطار استعداداتها لزيارة الأربعين، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للزوار.

وصرح رئيس القسم الإداري بالإدارة، السيد أحمد ميثم الأسدي، قائلاً: "عززت الإدارة قدراتها بالتنسيق مع إدارة العمليات وخدمات الطوارئ الطبية بوزارة الصحة، بهدف تعزيز القدرات الطبية الميدانية والاستجابة للطوارئ، ورفع مستوى الجاهزية لتقديم الخدمات الصحية للزوار".

وأضاف: "أسفر هذا التعاون عن توفير عيادة طبية متنقلة مجهزة تجهيزاً كاملاً، وسيارتي إسعاف من طراز "بوكس"، وعشر سيارات إسعاف مجهزة بكوادرها ومستلزماتها، لدعم الخطة الطبية خلال أيام الزيارة".



أوضح الأسدي أن "الدائرة تولت مسؤولية تأمين مواقع انتشار الوحدات الطبية ووحدات الطوارئ، واستكمال جميع المتطلبات الفنية واللوجستية والخدمية اللازمة، بما في ذلك تجهيز مواقع العمل، وتأمين مصادر الطاقة، وتلبية الاحتياجات التشغيلية، لضمان جاهزيتها التامة وسلاسة عملها وفقًا للخطة الطبية المعتمدة".

وأشار الأسدي إلى أن "هذه الإجراءات تُسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والإسعافية والعلاجية للزوار الكرام خلال أيام زيارة الأربعين، بما يتماشى مع التدفق الهائل لملايين الزوار، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق بين الجهات الصحية الداعمة".