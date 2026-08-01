العتبة العباسية توفر أكثر من 60 طنًا من الأدوية لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت إدارة الشؤون الطبية بالعتبة العباس (عليه السلام) عن توفير أكثر من 60 طنًا من الأدوية لخدمة زوار زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت رئيسة الإدارة، الدكتورة هيفاء التميمي، إن المرحلة الأولى من خطة الإدارة لزيارة الأربعين تضمنت توفير أكثر من 60 طنًا من مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدةً أن عمليات الإمداد ستستمر طوال أيام الزيارة لتلبية احتياجات المراكز والعيادات الطبية التابعة للعتبة.



وأضافت أن الخطة تشمل تجهيز 23 وحدة طبية ميدانية موزعة بين أقسام الرجال والنساء، على امتداد أزقة البلدة القديمة، وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة من جهات النجف وبغداد وبابل، بالإضافة إلى ثلاث وحدات رئيسية دائمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة: وحدة السيدة رقية (عليها السلام)، ووحدة السيدة لبابة (عليها السلام)، ووحدة السيدة نرجس (عليها السلام)، فضلاً عن وحدة نسائية كاملة في مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه).

... وتابعت قائلةً إنّ الوحدات الطبية موزعة أيضاً في مجمع العلقامي، ومجمع الشيخ الكليني، ومجمع أبا الفضل العباس (عليه السلام) المخصصة لخدمة الزوار، بينما يقدم مركز سيد جعفر الحلي لخدمات الطوارئ الطبية خدمات طب الأسنان والأشعة والمختبرات، ويضم أجنحة طوارئ للرجال والنساء.

وأشارت التميمي إلى أن العمل في هذه المراكز يقتصر على الأطباء والكوادر المتخصصة التابعة رسمياً لوزارات الصحة، موضحةً أنها مُجهزة بأجهزة حديثة لقياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم ومراقبة القلب، بالإضافة إلى أجنحة طوارئ مُجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة. أما الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة، فتُنقل إلى مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام) التعليمي أو مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) بواسطة سيارات الإسعاف.



وأشار رئيس الدائرة إلى أن الخطة تضمنت تشكيل خلايا أزمات في عدة محافظات، تتألف كل خلية من 10 أعضاء من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، من الرجال والنساء، مع تسجيل بياناتهم وأرقام الاتصال الخاصة بهم، ليكونوا على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، لدعم الوحدات الميدانية والتعامل مع حالات الطوارئ عند الحاجة.