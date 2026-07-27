إصدار كتاب "شهيد الأمة" لصحفي هندي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد الحكيم إلهي، ممثل المرشد الأعلى في الهند، رسميًا كتاب شهيد أمة آية الله سيد علي الحسيني خامنئي: تاشي جنازة – وقائع مباشرة، من تأليف الصحفي الشهير ورئيس تحرير صحيفة صدى الحسيني اليومية الأردية، سيد جعفر حسين، خلال احتفال مهيب في الحرم الشريف. مدينة قم.

وحضر الحفل عدد من علماء الدين البارزين، منهم حجة الإسلام كاظمي، وحجة الإسلام ميرزا ​​علمدار علي، وحجة الإسلام سيد ضياء حسين جعفري، مدير مركز العباسية للبحوث الإسلامية في قم.

في كلمتهم بهذه المناسبة، وصف العلماء الكتاب بأنه سردٌ أصيلٌ وقيمٌ من شاهد عيانٍ لموكب الجنازة التاريخي لشهيد الأمة آية الله السيد علي حسيني خامنئي. وأشاروا إلى أن العمل يُقدّم للقراء سجلاً حياً من شهود عيانٍ لحدثٍ بالغ الأهمية في التاريخ الإسلامي المعاصر.

كما أشاد المتحدثون بالسيد جعفر حسين لتفانيه في مجال الصحافة، وأثنوا على جهوده في توثيق وحفظ لحظة تاريخية هامة للأجيال القادمة. ووصفوا هذا الإصدار بأنه إضافة قيّمة للأدب الإسلامي المعاصر والتوثيق التاريخي.