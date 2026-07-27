الأمين العام لمجلس علماء الهند يرحب باستقالة وزير التعليم ويدعو إلى إجراء إصلاحات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رحّب مولانا كلب جواد نقوي، الأمين العام لمجلس علماء الهند، باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، واصفًا إياها بـ"انتصار للطلاب"، وحثّ الحكومة على إدخال إصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية في النظام التعليمي.

وفي بيانٍ له، أشاد مولانا كلب جواد بقرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبول استقالة الوزير، مضيفًا أنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة في وقتٍ سابق.

وأكد أن مطالب الطلاب بمزيدٍ من الشفافية والمساءلة في النظام التعليمي مُبرّرة، ودعا الحكومة إلى التحرّك سريعًا لمعالجة مخاوفهم.

وأعرب عن قلقه إزاء تكرار تسريب أوراق الامتحانات، قائلًا إن مثل هذه الحوادث تُقوّض جهود الطلاب وتُعرّض مستقبلهم للخطر. وحثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدّ المسؤولين عن المساس بنزاهة الامتحانات العامة.



قال مولانا كلب جواد أيضًا إنه ينبغي على السلطات الدخول في حوار بنّاء مع الطلاب بدلًا من السماح للوضع بالتصاعد إلى احتجاجات واشتباكات. وأضاف أن إجراء مناقشات في الوقت المناسب كان من الممكن أن يمنع الاضطرابات واستخدام القوة ضد المتظاهرين.

كما انتقد رد فعل الشرطة على الاحتجاجات، واصفًا إياه بالمفرط، وأدان استخدام القوة المزعوم ضد الطلاب. وأكد أن الاحتجاج السلمي حق ديمقراطي، وأن مطالب الطلاب تستحق دراسة جادة.

وأكد زعيم مجلس علماء الهند أن التسريبات المتكررة للأسئلة وطريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات تعكس قصورًا في إدارة النظام التعليمي، مجددًا دعوته لإجراء إصلاحات لاستعادة ثقة الجمهور وحماية مصالح الطلاب.