"البنتاغون" يعترف بـ18 قتيلاً و624 جريحاً بين الجنود الأميركيين منذ بدء العدوان على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، في أحدث إحصائية لها، عن مقتل 18 جندياً أميركياً وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الفائت.

وأوضح "البنتاغون" أن من بين هذه الحصيلة مقتل 4 جنود أميركيين وإصابة 140 آخرين جراء الضربات الإيرانية التي وُجهت خلال الأيام الأخيرة.

وقبل أيام، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل وإصابة عدد من جنودها في العراق والأردن.

وأفادت بمقتل جندي أميركي وإصابة آخر في شمال العراق، خلال عملية تفكيك مسيّرة إيرانية انتحارية، فيما قتل 3 آخرين في هجوم إيراني استهدف قاعدة "موفق السلطي" (الأزرق)، الأمر الذي دفع نواباً أميركيين إلى المطالبة بإنهاء الحرب على إيران.

وقبل أيام، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران اعتماد معادلة ثابتة ومُعلنة في ساحة المعركة ضد القوات الأميركية تتمثل في أنه "مقابل استشهاد كل مواطن من مواطني إيران الإسلامية الأعزاء، سيكون مصير عنصر أميركي واحد الهلاك".

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