عضو مجلس الشيوخ: 149 يوماً من الحرب والإنجازات صفر

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - أشار السيناتور الأمريكي كريس مورفي في منشور على فيسبوك إلى أن حرب بلاده المستمرة منذ خمسة أشهر (149 يوماً) ضد إيران قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عُقدت قبل بضعة أيام، استعرض ميرفي بالتفصيل الانتكاسات الأمريكية الكبرى في مواجهة إيران، ودعا إلى إنهاء الحرب فوراً.



الفشل الأول: تغيير النظام

يصف مورفي فشل دونالد ترامب في إسقاط النظام الحاكم في إيران بأنه أول هزيمة له في مواجهة طهران، مشيراً إلى أن "الحكومة ظلت متماسكة، وحلّ قادة أصغر سناً محل القادة السابقين".

الفشل الثاني: تدمير القدرات العسكرية الإيرانية

يكتب مورفي: على الرغم من إنفاق 100 مليار دولار وخوض حرب استمرت قرابة خمسة أشهر، احتفظت إيران بالجزء الأكبر من ترسانتها الصاروخية، بل وبدأت في إعادة بناء قدراتها العسكرية.

الفشل الثالث: تدمير القدرات النووية

بحسب السيناتور، فشلت الضربات العسكرية في القضاء على مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، كما أن المعرفة النووية المكتسبة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لا يمكن تدميرها. وكتب: "لا يمكن لأي هجوم أن يمحو هذه المعرفة، لا الآن ولا في أي وقت آخر".

الفشل الرابع: انهيار الاتفاق

كتب مورفي: لقد انهار خفض التصعيد الذي أصرت عليه إدارة ترامب؛ وتتصاعد التوترات من جديد، والوضع يخرج عن السيطرة.

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انتهی/