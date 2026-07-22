مؤسسة هندية تتبرع بمعدات غسيل الكلى لدعم قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تسلّمت سفارة دولة فلسطين في الهند، يوم الثلاثاء، تبرعاً بأجهزة غسيل الكلى لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في ظل التدهور الحاد الذي تشهده الخدمات الطبية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشمل التبرع، الذي قُدّم خلال حفل أقيم في السفارة الفلسطينية بنيودلهي، ثلاثة أجهزة غسيل كلى و500 فلتر غسيل كلى، مُقدّمة ضمن مشروع "تانكر إم إم إم" لرعاية الكلى بين الهند وفلسطين، بقيادة مؤسسة "تانكر" برئاسة الدكتور جورجي أبراهام.

وحضر حفل التسليم كلٌّ من الدكتور جورجي أبراهام، والدكتورة بريا هاريداس أ، والسيدة لاثا كوماراسوامي. وقدّم السفير الفلسطيني لدى الهند، عبد الله محمد أبو شاوش، شهادة استلام رسمية نيابةً عن السفارة، تقديراً لهذه المساهمة الإنسانية.

وأعربت السفارة عن امتنانها لمؤسسة "تانكر" وفريقها، مؤكدةً أن هذه المبادرة تعكس الصداقة والتضامن العريقين بين شعبي فلسطين والهند، وتساهم في تعزيز قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على الصمود.

كما جددت السفارة دعوتها للمنظمات الطبية والإنسانية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في الهند، لمواصلة دعم قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني من خلال توفير المعدات والإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على الحفاظ على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

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