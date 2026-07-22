العتبة العباسیة ترفرف راية الحداد على الإمام الحسن المجتبى (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت العتبة العباسية (عليها السلام) مراسم رفع راية الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في ذكرى استشهاده المؤلم.

وحضر المراسم، التي أقيمت في المنطقة الواقعة بين العتبتين، الأمين العام للعتبة، السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، ورؤساء الأقسام، والعاملين فيها، بالإضافة إلى حشد كبير من الزوار.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومحاضرة دينية ألقاها الشيخ عبد الله الدجيلي، تناول فيها الظلم الذي تعرض له الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) وقصة استشهاده المأساوي، إلى جانب تلاوة أبيات شعرية.



أُقيمت مراسم رفع العلم بالتزامن مع رفعه في المراسم المقدسة في العراق وخارجه، إحياءً لذكرى هذه الذكرى الأليمة، وتسليطاً للضوء على الظلم الذي لحق بالإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

ويحرص العتبة المقدسة على إحياء المناسبات الدينية المتعلقة بحياة الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ومنها ذكرى استشهاد الإمام الحسن (عليه السلام).

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