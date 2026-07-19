إحياء ذكرى الإمام الشهيد في مزار شريف؛ إقامة المحفل القرآني «من التلاوة إلى الشهادة»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استضافت مكتبة فردوسي في مدينة مزار شريف بأفغانستان محفلًا قرآنيًا بعنوان «من التلاوة إلى الشهادة»، تزامنًا مع إحياء ذكرى الإمام الشهيد، وذلك بمشاركة علماء دين وحفّاظ للقرآن وشخصيات ثقافية وجمع من الشباب.

واستُهل المحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أكد المشاركون أن تعاليمه تمثل المنبع الأساس لترسيخ قيم الصمود والثبات في مواجهة الظلم، كما شدد المتحدثون على أهمية الدور الذي تضطلع به القيادات الدينية في صون القيم الإسلامية وتعزيز ثقافة التضحية والشهادة، مستذكرين سيرة الإمام الشهيد وإسهاماته في ترسيخ هذه المبادئ.

وشهد اللقاء نقاشات حول مفهوم المقاومة في ضوء القرآن الكريم، مع التأكيد على ضرورة نشر هذه القيم بين الأجيال الشابة في أفغانستان، بما يعزز الوعي الديني والهوية الإسلامية.

واختُتم المحفل في أجواء إيمانية، حيث جدد المشاركون تمسكهم بالقيم الإسلامية ومبادئ التضحية والمقاومة، مؤكدين أهمية مواصلة هذا النهج في خدمة الأمة.

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