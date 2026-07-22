شاب مسلم يُجبر على السير في شوارع هاريدوار وهو يرتدي طوق كلب حول رقبته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعرض شاب مسلم للاعتداء والإهانة العلنية، وطيف به وهو مقيد بسلسلة كلب حول عنقه، بعد أن اعترضت مجموعة من عشرة إلى اثني عشر رجلاً على زيارته لصديقة له من ديانة أخرى في مدينة هاريدوار بولاية أوتاراخاند يوم السبت.

كان الضحية، ويدعى شاداب خان، ويبلغ من العمر 28 عامًا، قد ذهب لزيارة صديقته في منزلها عندما اقتحمت المجموعة منزلها واعتدت عليه، رغم احتجاجاتها الشديدة.

سجلت الشرطة بلاغًا ضد مجهولين، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي منهم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وبحسب البلاغ، كان خان، وهو من سكان كارنال في ولاية هاريانا ويعمل في هاريدوار، يزور صديقته التي يعرفها منذ نحو خمس سنوات.

وأبلغت الصديقة الشرطة أنهما كانا داخل منزلها عندما اقتحم نحو عشرة إلى اثني عشر رجلاً مجهولين - تشير التقارير إلى أنهم أعضاء في جماعة هندوتفا يمينية متطرفة - المنزل وبدأوا بالاعتداء عليه.

قالت إنها عندما حاولت التدخل، تجاهل المهاجمون توسلاتها، واعتدوا عليها بالضرب، واستمروا في ضرب الرجل قبل جره إلى الخارج.

تُظهر مقاطع فيديو للحادثة، والتي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، الضحية جالسًا خارج المنزل، ويبدو أن طوق كلب مربوط حول رقبته، بينما يستجوبه عدد من الرجال. وقد أثارت هذه المقاطع غضبًا واسعًا على الإنترنت.

يطالب الكثيرون بالقبض الفوري على المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.

كتب أحد المستخدمين: "تحدث مثل هذه الحوادث في كل أنحاء البلاد يوميًا. لقد طغى جنون الغوغاء على القانون".

وفي حديثها لوسائل الإعلام، زعمت شقيقة المرأة أن المهاجمين استمروا في ضرب الضحية حتى بعد أن بدأ ينزف. وادعت أنهم جروه بعد ذلك إلى الخارج، وربطوا طوق كلب حول رقبته، وأهانوه أمام الملأ.

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