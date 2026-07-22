الوزير الصهيوني: "الوضع الراهن يصب في مصلحتنا"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية حكومة الكيان الصهيوني، في تصريحاته الأخيرة، بأن تل أبيب لا ترغب في الدخول في الحرب العسكرية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حديث جانبي على هامش مؤتمر صحفي، قال: "الوضع الراهن يصب في مصلحتنا"، مضيفًا أن إسرائيل لا تريد التدخل المباشر في هذه الصراعات.

وفي معرض شرحه لاستراتيجية نظامه، ادعى هذا المسؤول الصهيوني أن هدف تل أبيب الرئيسي هو "إضعاف إيران"، لكنه شدد على فعالية "التدابير الاقتصادية" لتحقيق هذا الهدف، بدلًا من المواجهة العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لخبراء في الأراضي المحتلة، فقد تكبد الكيان الصهيوني خسائر فادحة خلال حرب رمضان وحرب الأيام الاثني عشر، بدءًا من الهجرة العكسية والركود الاقتصادي، وصولًا إلى تآكل القدرات العسكرية والهياكل الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.

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