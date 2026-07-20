 أستراليا تكشف عن خطة وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت الحكومة الأسترالية إطلاق خطة وطنية جديدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتمويل يبلغ 42 مليون دولار أسترالي، بهدف الحد من تصاعد الكراهية ضد المسلمين وتعزيز أمنهم واندماجهم، وذلك استجابة لتقرير الممثل الخاص المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الخطة تهدف إلى منع انتشار المشاعر المعادية للإسلام، وتتضمن حزمة من الإجراءات تشمل تعزيز التدابير الأمنية في دور العبادة، ودعم المجتمعات المسلمة، ولا سيما النساء والشباب.

وتنص الخطة على إنشاء فريق عمل متخصص لمواجهة الإسلاموفوبيا داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب مراجعة المناهج الدراسية الوطنية لترسيخ قيم التسامح الديني والعرقي وتعزيز التعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

كما ستعمل الشرطة الفيدرالية الأسترالية على زيادة عدد موظفي التواصل مع المجتمعات المحلية، وإطلاق منصة خاصة للإبلاغ عن جرائم الكراهية، فيما ستُلزم الجامعات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع حوادث الإسلاموفوبيا والتعامل معها.

ورغم اعتماد الخطة، لم توافق الحكومة على جميع توصيات الممثل الخاص، إذ رفضت مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب وإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب. وأكد وزير الداخلية توني بيرك أن الإسلاموفوبيا ظاهرة متجذرة لا يتم الإبلاغ عنها بالشكل الكافي، فيما شددت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي على أن الحكومة اعترفت لأول مرة رسميًا بالإسلاموفوبيا بوصفها مشكلة هيكلية تتطلب معالجة جادة ضمن أولويات تعزيز التماسك المجتمعي.