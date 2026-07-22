زعيم حزب العمال الميثاقي يدعو إلى مزيد من الرقابة العامة على موارد المقاطعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا العلامة مقصود علي دومكي، الزعيم المركزي لمجلس وحدة المسلمين في باكستان، إلى الاعتراف بحقوق المجتمعات المحلية في الموارد الطبيعية لأقاليمها، مؤكدًا على ضرورة منح السكان دورًا أكبر في القرارات المتعلقة بأراضيهم ومواردهم.

وفي بيان له، قال دومكي إن لسكان السند وبلوشستان وجيلجيت-بالتستان وغيرها من المناطق الأولوية القانونية والشرعية في مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن والسواحل وغيرها من الأصول. وحثّ على ضرورة الاحترام الكامل للاستقلال الذاتي للأقاليم وسلطة السكان المحليين على الموارد بموجب دستور باكستان.

وأضاف أن العائدات المتأتية من المعادن ومشاريع التنمية الأخرى يجب أن تُخصص في المقام الأول لرفاهية المجتمعات المحلية، بما في ذلك تحسين التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والبنية التحتية.

وقال دومكي: "من الظلم أن يُستخرج الذهب والنحاس والغاز من منطقة ما بينما لا يزال أطفالها يكافحون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية كالمدارس ومياه الشرب النظيفة".

أعرب زعيم حركة العمال المسلمين (MWM) عن قلقه إزاء مشروع قانون المناجم والمعادن المقترح، قائلاً إن أصحاب المناجم والعمال والمواطنين العاديين في بلوشستان لديهم تحفظات جدية بشأن التعديلات المقترحة. وحذر من أن هذه التعديلات قد تضر بالمستثمرين المحليين بينما تفيد الشركات الكبرى أو الشركات الأجنبية.

ودعا الحكومة إلى معالجة مخاوف أحزاب المعارضة وجمعيات التعدين والممثلين المنتخبين من خلال اللجنة الدائمة المختصة، ووضع سياسة شفافة تركز على مصلحة الشعب.

كما أكد دومكي على ضرورة إعطاء الأولوية للشباب المحلي في فرص العمل في المشاريع التنموية. وقال إن حركة العمال المسلمين ستواصل رفع صوتها في كل منبر لحماية حقوق المجتمعات المهمشة.

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انتهی/