العلامة رجا ناصر: موقف الإمام الحسين (ع) هو ضد "يزيد" كل عصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح السيناتور العلامة رجا ناصر عباس جعفري، رئيس "مجلس وحدة المسلمين" في باكستان وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، بأن ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تكن مجرد مواجهة ضد حاكم بعينه، بل كانت ثورة ضد كل أشكال الطغيان والباطل عبر العصور. وجاء في بيان العلامة رجا ناصر عباس جعفري: "إن موقف الإمام الحسين (عليه السلام) هو موقفٌ ضد 'يزيد' كل عصر. ففي تاريخ البشرية، تبرز كربلاء كمدرسة فكرية عظيمة، حيث أرست المعركة بين الحق والباطل مبادئ وقِيَماً صالحة لكل الأزمان.

إن الجاهلية التي ثار الإمام الحسين (عليه السلام) ضدها لم تكن مقتصرة على حكم يزيد أو نظامه فحسب، بل كانت تمثّل الطغيان والظلم والفساد والنفاق في كل عصر؛ بما في ذلك ممارسات أولئك الذين يستغلون الدين لأغراض سياسية". وشدّد على أن رسالة كربلاء تظل خالدة وذات أهمية راهنة، داعياً المسلمين إلى اتباع نهج الإمام الحسين (عليه السلام) في مواجهة كافة أشكال الظلم والقهر.