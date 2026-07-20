معهد سكاردو الديني يقيم حفلاً لتلاوة القرآن وتأبين القائد الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيم في "جامعة النجف" في سكاردو بباكستان برنامج لتلاوة القرآن الكريم ومجلس تأبيني مهيب يبعث على السمو الروحي، وذلك بهدف إهداء الثواب (إيصال الثواب) للقائد الشهيد. وقد حضر الفعالية نخبة من العلماء، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وطلاب العلوم الدينية، وجمع غفير من مختلف شرائح المجتمع.

استُهل المجلس التأبيني بتلاوة جماعية لسورة "يس" بقيادة السيد محمد علي شاه الحسيني -المدرس في جامعة النجف- وبمشاركة الحضور كافة. وتلا ذلك الدعاءُ برفع درجات الشهداء، وبالعزة والازدهار للأمة الإسلامية. وفي كلمته أمام الحضور، تطرق الشيخ نيسار عاملي -الضيف المتحدث- إلى التطورات الأخيرة في إيران، مشيراً إلى أن العلامة الشيخ نوري وفريقه قد مثّلوا منطقة "بلتستان" في إيران خير تمثيل، مما يُعد مصدر فخر واعتزاز لأهالي المنطقة. كما أشار إلى أن تقلّد العمامة على يد قائد الثورة الإسلامية المباركة، والحصول منه على العمامة والمنديل، يُعدان من النعم الروحية العظيمة؛ غير أن الناس غالباً ما يدركون القيمة الحقيقية لمثل هذه النعم فقط بعد زوالها أو فقدانها.