تقرير مصور/ زوجان مسنان من البصرة يشاركان في الاربعينية منذ (20) عاما

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في مسيرة الزائرين التي تنطلق كل عام من محافظة البصرة اقصى جنوب العراق (530) كيلومترا عن كربلاء المقدسة تجد فيها صورا عديدة لهؤلاء الازواج ومنهم مسنات تجاوزا عتبة السبعين من العمر، يشاركان منذ (20) عاما في هذه المسيرة رغم المرض والتعب، وقد علما اجيالا من ابنائهما واحفادهما واقاربهما على هذا الطريق، حيث يقول الزوج انها رفيقة دربي وعمري واريدها معي في كل موقف وافضلها بالسير في طريق الحسين (ع) وعلى منهجه، والزوجة رغم حيائها وابتعادها عن التصوير او الادلاء بشيء قالت بحياء هو معلمي طول مسيرة زواجنا وقد رباني على السير بهذا الطريق.