استعدادات لتطبيق مقترحات استراتيجية تتعلق بزيارة أربعين الإمام الحسين(ع) في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ طرحت اللجنة العليا للزيارات المليونية، الاثنين، مجموعة من المقترحات الاستراتيجية المتعلقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وجاء في بيان، بحضورِ النائبِ الأولِ لرئيسِ مجلسِ النوابِ عدنان فيحان، عُقِدَت جلسة استماعٍ للجنةِ النيابيةِ الخاصةِ بمتابعةِ استعداداتِ الزيارةِ الأربعينيةِ، بحضورِ رئيسِ اللجنةِ وأعضائِها، ووزيرَي الماليةِ والصحةِ، ونائبِ قائدِ العملياتِ المشتركةِ رئيسِ اللجنةِ العليا للزياراتِ المليونيةِ الفريقِ الأول الركن قيس المحمداوي، إلى جانبِ ممثلي العتباتِ المقدسةِ (العلويةِ والحسينيةِ والعباسيةِ)، وعددٍ من ممثلي الجهاتِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقةِ".



وخلال هذه الجلسة، طرح رئيس اللجنة وفق البيان "جملة من المقترحات الاستراتيجية المتعلقة بهذه المناسبة العظيمة، من بينها، أن يكون العمل مدروساً ولا يخضع لمبدأ رد الفعل، وأن تكون معالجة التحديات في وقتٍ مبكرٍ بعد الانتهاء من زيارة الأربعين لتشخيص جميع المعوقات والمتطلبات"، مبيناً أهمية العمل لمثل هذه المناسبة على مدار عامٍ كاملٍ.



وبين نائب قائد العمليات المشتركة أن "بعض الخدمات لها تداعيات أمنية مهمة، ولا سيما موضوع النقل وتوفير الطاقة والخدمات التي تُقدَّم للزائرين، وهذه الجوانب بحاجة إلى مشاريع استراتيجية بعيدة المدى، من بينها وجود طرقٍ حوليةٍ لمحافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وإنشاء مرائب نظامية للعجلات في أطراف المدن، ووضع الخطط لعملية التفويج العكسي.



كما تطرق إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وأهمية تطبيق القانون العراقي في ما يتعلق بالمخالفات، مع مراعاة تسهيل دخول الزوار الإيرانيين وعودتهم وفق الضوابط.



وأوضح المحمداوي أن هناك تعويلاً في الوقت الحالي على العمل الاستخباري للابتعاد عن عسكرة الشارع، وتقسيم القواطع والمحاور، وإكمال كل ما يتعلق بالعمليات الاستباقية والاستطلاع، ووضع توقيتات مفصلة حسب الزيارة ومراحل تقدمها، من خلال وضع جدولٍ لحركة القطعات الأمنية التي ستعمل بمبدأ المناورة والمطاولة، موضحا أن اللجنة العليا للزيارات المليونية، ولأغراض القيادة والسيطرة، عملت على تقسيم محاور الزيارة لغرض تحديد المسؤولية.

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انتهی/