المدير العام لشؤون رعاية الزوار: الأربعين حدث رئيسي للمسلمين من شيعة وسنة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف المدير العام لشؤون رعاية الزوار في محافظة قم مراسم "الأربعين" بأنها الحدث الأبرز والأهم في المرحلة المقبلة، معتبراً إياها رمزاً لعزة ووحدة المسلمين الشيعة والعالم الإسلامي بأسره.

وأوضح الشيخ عباس علي باباجول زاده أنه تم إعداد وإصدار قرارات تعيين رؤساء وأمناء اللجان المتخصصة التابعة لمقر "الأربعين" في قم بشكل رسمي.

وفي حديثه للصحفيين، استعرض باباجول زاده خطط العمل المكثفة الجارية استعداداً لزيارة الأربعين، مشيراً إلى أن إدارته تعمل منذ بداية شهر رمضان المبارك على تنظيم خدمات رعاية الزوار، وتنسيق مجموعات المواكب، وتوزيع المستلزمات الضرورية؛ حيث تم توفير مواد أساسية مثل الدقيق والخبز والسكر والشاي والأكواب ذات الاستخدام الواحد للمواكب، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحبوب والخدمات التجارية لضمان توفير كميات الخبز والدقيق المطلوبة.

كما أعلن أنه سيتم هذا الأسبوع -بالتعاون مع مكتب ممثل قائد الثورة لشؤون الحج والزيارة- عقد دورات تعريفية وتدريبية للمسؤولين والكوادر التنفيذية القائمة على مواكب الأربعين.

وفي معرض إشارته إلى دور قم كمركز رئيسي لحركة الزوار، أوضح المسؤول أن المدينة المقدسة تُعد نقطة التقاء رئيسية تربط بين 17 محافظة، وتستقبل زوار الأربعين من جميع أنحاء إيران ومن دول أجنبية أيضاً؛ حيث يحرص هؤلاء الزوار غالباً على زيارة المرقد المقدس للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في قم، سواء قبل التوجه إلى العتبات المقدسة في العراق أو بعد العودة منها.

واختتم باباجول زاده تصريحاته بالإشارة إلى عقد اجتماعات دورية لمقر الأربعين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات العامة في المحافظة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار في قم خلال فترة الأربعين، وكذلك لضمان جودة الخدمات التي تقدمها نحو 140 موكباً من مواكب قم المنتشرة عند العتبات المقدسة في العراق وعند المعابر الحدودية.

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انتهی/