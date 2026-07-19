تقرير مصور/ مضائف المواكب الحسينية لتقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين(ع) بالبصرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ما يميز مواكب محافظة البصرة انها تعتبر اول محافظة تنطلق منها مسيرة الزيارة الاربعينية من على اراضيها وانها دائمة التجديد والتطوير وتضيف كل عام مختلف انواع الخدمات للمشاية، وهذا العام افتتحت الكثير من المواكب "ديوان عربي" وهو نسخة من مضائف العشائر العراقية الذي يتميز بفرشه بالسجاد ووضع الفرش على الارض ونشر الوسائد والإكسسوارات التي تميل الى البيئة الريفية، وهذا المضيف يسهم على حد قول اصحاب المواكب بزيادة اعداد الزائرين الذين يستقبلهم كل موكب كونه يوفر مساحة كبيرة للجلوس او الاسترخاء والصلاة والنوم للرجال والنساء.