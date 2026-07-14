العتبة الحسينية تطلق برنامجا تدريبيا استعدادا لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظمت كلية الطب في جامعة وارث الأنبياء (عليه السلام)، التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، برنامجا تدريبيا مكثفا بالتعاون مع المركز الإقليمي لطب الطوارئ، لتأهيل طلبتها المتطوعين للعمل في المفارز الطبية المخصصة لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال عميد كلية الطب الدكتور علي عبد حسون في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "كلية الطب أطلقت برنامجا تدريبيا مكثفا بالتعاون مع المركز الإقليمي لطب الطوارئ، بهدف إعداد وتأهيل الطلبة المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف أن "البرنامج تضمن تطبيقات عملية بإشراف مختصين، شملت الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، والتقييم الأولي للمريض، وقياس العلامات الحيوية، والسيطرة على النزف والحروق، فضلا عن النقل الآمن للمصابين وإدارة حالات الطوارئ الباطنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الطلبة ورفع جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة".

وأكد أن "هذه المبادرة تأتي ضمن استعدادات العتبة الحسينية المقدسة لتقديم أفضل الخدمات الصحية خلال الزيارة الأربعينية، من خلال رفد المفارز الطبية بمتطوعين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم الرعاية الإسعافية السريعة والاحترافية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الزائرين وتوفير بيئة صحية آمنة على امتداد أيام الزيارة المليونية".

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