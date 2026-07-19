استشهاد الإمام الشهيد كشف طريق انتصار الحق على الباطل/ الحضور المليوني في مراسم التشييع أحبط مخططات الأعداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في كلمة ألقاها بمسجد «بقية الله» في مدينة كراتشي، قال الأمين العام لمجلس علماء الشيعة في باكستان، الشيخ شبير حسن ميثمي، الذي شارك في مراسم تشييع الإمام الشهيد في إيران، إن الحشود المليونية التي حضرت التشييع عكست حجم الوفاء والوعي الشعبي، وأكدت أن القادة الذين يدافعون عن الإسلام وكرامة الأمة يظلون أحياء في ضمير شعوبهم ويحظون بمكانة رفيعة حتى بعد استشهادهم.

وأضاف أن استشهاد الإمام الشهيد أثبت مرة أخرى أن طريق النصر يمر عبر الإيمان والثبات، وأن وحدة الإيرانيين وتماسكهم في مراسم التشييع وجّهت رسالة واضحة إلى العالم وأحبطت مخططات الأعداء الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية أثبتت مجددًا أنها لن تخضع للضغوط، وأن الشعوب التي تتوكل على الله وتسير على نهج أهل البيت (ع) قد تنال شرف الشهادة، لكنها لا تُهزم.

ودعا سماحته إلى صون رسالة عاشوراء ونقلها إلى الأجيال الجديدة بأسلوب علمي وموثق، مع الحفاظ على وحدة المسلمين وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بعيدًا عن إثارة الخلافات.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب عن رفضه لأي قيود تُفرض على الشعائر الحسينية في باكستان، مطالبًا سلطات إقليم السند بتسهيل إقامة مراسم العزاء وضمان الحريات الدينية. كما حذر من التداعيات الاقتصادية لأي تصعيد عسكري في المنطقة، داعيًا إلى التكاتف الاجتماعي، ومساعدة المحتاجين، وتعزيز الارتباط بالله تعالى من خلال الدعاء والتوسل، سائلًا أن يحفظ الله الأمة الإسلامية ويحقق تطلعاتها.

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