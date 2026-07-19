مايكل شوير: الإيرانيون لا يفرّون أبدًا/ الإدارة الأمريكية تجهل طبيعة إيران في أوقات الأزمات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، مايكل شوير، إن الولايات المتحدة لم تحقق انتصارًا حقيقيًا في أي من الحروب التي خاضتها منذ عام 1945، معربًا عن شكوكه في جدوى العديد من تلك الحروب، ومعتبرًا أن السبب الرئيس وراء الإخفاقات الأمريكية يكمن في غياب الفهم التاريخي والاستراتيجي لدى صناع القرار.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين لو درسوا التاريخ جيدًا، لأدركوا أن الإيرانيين لا ينسحبون ولا يفرون في أوقات المواجهة، مؤكدًا أن هذه السمة تمثل أحد أهم عناصر القوة لدى إيران.

وانتقد شوير مستوى المعرفة داخل الإدارة الأمريكية، معتبرًا أنها تفتقر إلى الخبرة الكافية لفهم طبيعة المجتمع الإيراني وسلوكه في ظروف الأزمات والصراعات، الأمر الذي يؤدي إلى تقديرات خاطئة في التعامل مع طهران.

وفي ختام تصريحاته، حذر الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية من أن الولايات المتحدة تعيد اليوم الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في العراق وفيتنام، من خلال تجاهل الحقائق الميدانية وسوء تقدير قدرات خصومها، وهو ما قد يقود إلى نتائج مماثلة في أي مواجهة مستقبلية مع إيران.